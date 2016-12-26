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СНГ 26.12.2016 18:09

Путин обсуждает с коллегами по ОДКБ проблемы "горячих точек"

Конфликты в различных "горячих" точках мира, в том числе в Афганистане и Сирии, решаются недостаточно быстро, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира, количество проблемных "горячих" точек не уменьшается, а застарелые конфликты, к сожалению, не преодолеваются в том объеме, в каком бы хотелось", - сказал он на заседании ОДКБ в Санкт-Петербурге.

В.Путин пояснил, что говорит о проблеме Афганистана, ближневосточных, в частности сирийском конфликте, а также о других "горячих" точках.

"Все это, безусловно, нас беспокоит, и я очень рад, что мы имеем возможность сегодня встретиться и поговорить обо всех этих проблемах", - добавил российский президент.

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Тэги: КОНФЛИКТЫ, ОДКБ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]