Конфликты в различных "горячих" точках мира, в том числе в Афганистане и Сирии, решаются недостаточно быстро, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира, количество проблемных "горячих" точек не уменьшается, а застарелые конфликты, к сожалению, не преодолеваются в том объеме, в каком бы хотелось", - сказал он на заседании ОДКБ в Санкт-Петербурге.

В.Путин пояснил, что говорит о проблеме Афганистана, ближневосточных, в частности сирийском конфликте, а также о других "горячих" точках.

"Все это, безусловно, нас беспокоит, и я очень рад, что мы имеем возможность сегодня встретиться и поговорить обо всех этих проблемах", - добавил российский президент.