Главы МИД РФ и Турции обсудили по телефону вопрос о прекращении огня на всей территории Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, в частности, продвижение режима прекращения боевых действий на всей территории страны, сообщает МИД РФ в понедельник.

"Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами Совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, 20 декабря в Москве в ходе трехсторонней встречи главы МИД РФ, Турции и Ирана приняли совместное заявление.

"Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного передвижения гражданского населения по территории страны", - говорится в заявлении.