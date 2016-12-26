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Дальнее зарубежье 26.12.2016 18:49

Главы МИД РФ и Турции обсудили по телефону вопрос о прекращении огня на всей территории Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, в частности, продвижение режима прекращения боевых действий на всей территории страны, сообщает МИД РФ в понедельник.

"Был продолжен обмен мнениями о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории САР при наращивании борьбы с террористическими группировками в соответствии с принципами Совместного заявления министров иностранных дел России, Турции и Ирана", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, 20 декабря в Москве в ходе трехсторонней встречи главы МИД РФ, Турции и Ирана приняли совместное заявление.

"Министры согласны с важностью расширения режима прекращения огня, беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и свободного передвижения гражданского населения по территории страны", - говорится в заявлении.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]