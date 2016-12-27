Организация встречи в Астане позитивно влияет на ситуацию в Сирии - эксперт

Предстоящая роль посредников, которую будут играть Россия, Иран и Турция в Казахстане на январских межсирийских переговорах, является дипломатической победой Москвы, считает профессор РАНХиГС, эксперт по военной конфликтологии и геостратегическоиу прогнозированию Евгений Никитенко.
"Это очередной успешный дипломатический ход Москвы. Важно, что этот процесс посредничества начинается. Сирийский трек очень важен с геополитической точки зрения, поскольку там проявляются очень многие процессы, связанные с мировой политикой. И не менее важно, что Москва вместе со своими партнерами в Сирии усилила коалицию, нацеленную на разрешение конфликта", - заявил Е.Никитенко во вторник "Интерфаксу".
При этом, по мнению эксперта, важное значение будет иметь позиция новой администрации США по сирийскому конфликту. "Команда Трампа могла бы помочь уравновесить ситуацию, если она действительно ориентирована на поиск именно такого решения. Поэтому важно, что будут предпринимать США после вступления Трампа в должность президента. Очевидно, что американцы будут действовать, преследуя свои интересы. Но и осуществлять такие действия можно по-разному. Если в Вашингтоне будут проводить политику с учетом позиции Москвы, то возможен прогресс в урегулировании конфликта", - сказал собеседник агентства.
По мнению эксперта, привлекательность Москвы для потенциальных партнеров в Сирии связана со способностью российской стороны проводить последовательный курс в своих интересах, что, безусловно, вызывает уважение со стороны других игроков в регионе.
"Очевидно, что Москве имеет смысл занимать жесткую политику в достижении национальных интересов в той же Сирии. Важно, что это умение российской стороны помогает создавать новые центры силы, позитивно влияющие на ситуацию в регионе", - сказал Е.Никитенко.
Россия, Иран и Турция станут посредниками на встрече представителей вооруженной оппозиции и правительства Сирии в январе в Астане, а также гарантами соглашения, которое может быть выработано по ее итогам, заявил ранее "Интерфаксу" спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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