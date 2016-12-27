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Транспорт и связь 27.12.2016 14:45

По желдороге Нахчыван-Мешхед ежегодный пассажиропоток составит 12 тыс. человек

Ежегодный пассажиропоток по железнодорожному маршруту Нахчыван-Мешхед составит 12 тыс. человек, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании азербайджано-иранской межправительственной комиссии во вторник.

«29 декабря будет запущен первый состав по железной дороге Нахчыван-Джульфа-Тебриз-Тегеран-Мешхед», - заявил Ш.Мустафаев.

По его словам, ежегодный пассажиропоток по данному маршруту составит около 12 тыс. человек.

«Кроме этого, завершается первый этап создания транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан завершил строительство своего участка дороги до границы с Ираном, а также построен мост через реку Астара. Иранская сторона в ближайшее время завершит строительство своего участка. Мы в ближайшие дни обсудим работы в рамках второго этапа», - заявил Ш.Мустафаев.

По словам министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези, использование железнодорожного участка Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) начнется в течение ближайших трех месяцев.

А.Ахундов

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Тэги: НАХЧЫВАН, МЕШХЕД

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]