По желдороге Нахчыван-Мешхед ежегодный пассажиропоток составит 12 тыс. человек

Ежегодный пассажиропоток по железнодорожному маршруту Нахчыван-Мешхед составит 12 тыс. человек, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании азербайджано-иранской межправительственной комиссии во вторник.

«29 декабря будет запущен первый состав по железной дороге Нахчыван-Джульфа-Тебриз-Тегеран-Мешхед», - заявил Ш.Мустафаев.

По его словам, ежегодный пассажиропоток по данному маршруту составит около 12 тыс. человек.

«Кроме этого, завершается первый этап создания транспортного коридора Север-Юг. Азербайджан завершил строительство своего участка дороги до границы с Ираном, а также построен мост через реку Астара. Иранская сторона в ближайшее время завершит строительство своего участка. Мы в ближайшие дни обсудим работы в рамках второго этапа», - заявил Ш.Мустафаев.

По словам министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваези, использование железнодорожного участка Астара (Азербайджан) – Астара (Иран) начнется в течение ближайших трех месяцев.

А.Ахундов