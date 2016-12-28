Азербайджан потребность в инвестициях на развитие сектора ЖКХ до 2020г оценивает более 8 млрд манатов

Правительство Азербайджана потребность в инвестициях на развитие сектора жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) до 2020 года оценивает в размере 8 млрд 150 млн манатов (более $4,6 млрд по текущему курсу).

Такие оценки приведены в "Стратегической дорожной карте по развитию сектора ЖКХ в Азербайджане", опубликованной в среду.

"Для достижения стратегических целей, заложенных в документе, требуются инвестиции в объеме 8,15 млрд манатов, которые, как ожидается, в итоге приведут к приросту ВВП на 832 млн манатов в 2020 году", - отмечается в документе.

До 2020 года в сфере ЖКХ в Азербайджане планируется создание более 6,6 тыс. новых рабочих мест.

Согласно документу инвестиции в объеме 1 млрд 950 млн манатов требуются на развитие национального производства в коммунальном хозяйстве, 1 млрд 75 млн манатов - на развитие потенциала и эффективно электростанций, 1 млрд 515 млн манатов - на сведение до минимума потерь в газораспределительной системе, 1 млрд 153 млн – на улучшение инфраструктуры водоснабжения, 400 млн манатов – на сведение до минимума потерь электроэнергии и улучшения системы энергопередачи, остальное – на другие цели.

Основными источниками инвестиций в отрасль в среднесрочный период станут государственные и частные средства.

Согласно документу, реализация мер, предусмотренных в «дорожной карте» позволит увеличить мощность энергосистемы на 1 тыс. мегаватт; сократить потери электроэнергии в Баку с 8,5% до 7%, в регионах с 12% до 8%, сократить потери в газораспределительной сети до 8%, сократить коммерческие потери воды с 20% до 14%, сократить потери воды в распределительной сети с 31% до 25%, повысить уровень доходности в сфере теплоснабжения.

А.Азизов