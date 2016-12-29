Газпром начинает экспорт СПГ автотранспортом в Казахстан, снабдит университет в Астане

ООО "Газпром экспорт" и ТОО Global Gas Regazification, входящее в группу компаний Global Gas Group, подписали первый в истории контракт на поставку малотоннажного сжиженного природного газа (СПГ) автомобильным транспортом из России в Казахстан.

Как сообщила российская компания, первая экспортная поставка СПГ будет осуществлена в декабре текущего года. Всего в 2017 году в Казахстан будет экспортировано более 5 тыс. тонн сжиженного метана производства ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

Первым объектом, где будет использоваться российский СПГ, станет университет в Астане. В будущем этот энергоноситель планируется использовать для газификации и других объектов столицы Казахстана, говорится в пресс-релизе компании.