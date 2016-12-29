На территории Казахстана зарегистрировано землетрясение

На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Эпицентр землетрясения с координатами 42.55° северной широты 79.60° восточной долготы находится на глубине 0-5 км в 231 км на юго-восток от Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

По информации сейсмологов, энергетический класс землетрясения, зарегистрированного в 19:05 времени Астаны, составил 10,0.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают казахстанские сейсмологи.