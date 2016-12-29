Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8467 RUR   0.0292 GBR   2.1635 TRY   0.4993

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

СНГ 29.12.2016 17:40

На территории Казахстана зарегистрировано землетрясение

На территории Казахстана произошло землетрясение магнитудой 4,6.

Эпицентр землетрясения с координатами 42.55° северной широты 79.60° восточной долготы находится на глубине 0-5 км в 231 км на юго-восток от Алматы, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета по науке Минобразования Казахстана.

По информации сейсмологов, энергетический класс землетрясения, зарегистрированного в 19:05 времени Астаны, составил 10,0.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечают казахстанские сейсмологи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, АЛМАТЫ


Похожие новости


Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в России у границ с Казахстаном и Монголией Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе Киргизии и Таджикистана В Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Киргизии с Китаем Землетрясение зарегистрировано на востоке Казахстана Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Киргизии магнитудой 5,2

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]