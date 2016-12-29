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Карабахский конфликт 29.12.2016 17:42

Баку считает неприемлемыми комментарии генсека ОДКБ с оценкой инцидента на армяно-азербайджанской границе

Официальный Баку считает неприемлемым комментарии генсека ОДКБ Николая Бордюжи с оценкой инцидента на армяно-азербайджанской госгранице.

«Считаем данное заявление генсека ОДКБ односторонним. Кроме этого, неприемлемо использование генсеком организации использование «Нагорно-Карабахская Республика» в отношении самопровозглашенного режима. Это противоречит официальной позиции стран-участниц возглавляемой им организации и сути переговорного процесса, проводимого сопредседателями Минской группы ОБСЕ»,- заявил агентству Интерфакс-Азербайджан пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Н.Бордюжа, перед тем как выступить с каким-либо заявлением должен правильно изучить и оценить ситуацию. «Нельзя исключать, что эта очередная провокация Еревана связана с разочарованием Арменией итогами саммита ОДКБ в Санкт-Петербурге»,- отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что Баку продолжит субстантивные переговоры с сопредседателями МГ ОБСЕ для ликвидации последствий агрессии и оккупации Арменией азербайджанских территорий, восстановления ее территориальной целостности и обеспечения суверенитета.

Ранее в четверг генсек Н.Бордюжа заявил, что с тревогой воспринял информацию о вооруженном инциденте на армяно-азербайджанской границе. "Рассматриваем эти действия на территории государства-члена ОДКБ как провокационные, особенно на фоне достаточно тяжелого инцидента в Нагорно-Карабахской Республике с применением тяжелого вооружения и бронетехники в апреле сего года", - сказал Н.Бордюжа, которого процитировала пресс-служба ОДКБ.

"Казалось бы, с учетом усилий, которые были предприняты с обеих сторон, а также лидерами ряда государств, процесс урегулирования нагорно-карабахской проблемы, наконец-то, пойдет более активно. Однако поступающие в последнее время из региона сообщения о регулярных нарушениях договоренностей о прекращении огня. А тем более - очередной инцидент 29 декабря, приведший к гибели военнослужащих, вызывают серьезную озабоченность", - сказал Н.Бордюжа.

Минобороны Азербайджана ранее заявило, что утром 29 декабря при попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями. С азербайджанской стороны в результате инцидента пропал без вести один военнослужащий.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, БОРДЮЖА, ЗАЯВЛЕНИЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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