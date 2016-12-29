Путин и Эрдоган выразили удовлетворение договоренностями между сирийским правительством и оппозицией о перемирии

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону в четверг сирийскую проблематику.
"Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию. В этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
По ее данным, "Лидеры высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ".
"Были затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества", - сообщает пресс-служба.
Ранее в четверг В.Путин на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии.
"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию ", - сказал В.Путин.
Со своей стороны, С.Шойгу сообщил, что режим прекращения огня в Сирии начнет действовать с полуночи 30 декабря. "Вводится с ноля часов 30 числа (декабря)", - сказал министр.
С.Шойгу также сообщил, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии выступят Россия и Турция. "Министерством обороны подготовлена "горячая линия" связи для поддержания взаимодействия с турецкой стороной, вместе с Россией выступающей гарантом соблюдения режима прекращения огня", - сказал С.Шойгу.
По данным Минобороны РФ, группировки оппозиции, которые присоединились к перемирию в Сирии, насчитывают почти 50 тыс. человек.
Отряды оппозиции, которые не присоединятся к перемирию в Сирии, будут признаны террористическими и приравнены к группировкам ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра, заявлял С.Шойгу. "Организации, которые не прекращают боевых действий, переходят в разряд террористических, и против них начинают действовать так же, как против ИГИЛ и Джабхат ан-Нусры, на всей остальной территории", - сказал министр.
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