Парламент Азербайджана принял закон о частичной налоговой амнистии

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял закон "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года".

"Закон предполагает полное списание процентов, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций. Санкции, примененные в соответствии со ст. 58. п.7 Налогового Кодекса и касающиеся главным образом нарушения правил операций с наличностью, также предполагается полностью списать, другие же финансовые санкции предлагается списывать поэтапно", - сказал председатель парламентского комитета по экономике, предпринимательству и промышленности Зияд Самедзаде.

Согласно закону, если налогоплательщик в течение января 2017 года погасит 30% задолженности по финансовым санкциям, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года выплатит 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года выплатит 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%.

Как сообщалось ранее, Минналогов в рамках законопроекта ожидает списание налоговой задолженности на сумму около 624 млн манатов.

Закон коснется 44,704 тыс. налогоплательщиков, из которых 1,037 тыс. представляют госсектор, 43,667 тыс. - частный сектор.

А.Ахундов, Р.Бабаев