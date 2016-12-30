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Финансы 30.12.2016 12:14

Парламент Азербайджана принял закон о частичной налоговой амнистии

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в пятницу принял закон "О регулировании налоговой задолженности, имеющейся на 1 января 2017 года".

"Закон предполагает полное списание процентов, начисленных за несвоевременное погашение налогов на 1 января 2017 года, а также поэтапное списание финансовых санкций. Санкции, примененные в соответствии со ст. 58. п.7 Налогового Кодекса и касающиеся главным образом нарушения правил операций с наличностью, также предполагается полностью списать, другие же финансовые санкции предлагается списывать поэтапно", - сказал председатель парламентского комитета по экономике, предпринимательству и промышленности Зияд Самедзаде.

Согласно закону, если налогоплательщик в течение января 2017 года погасит 30% задолженности по финансовым санкциям, то налоговый орган списывает оставшиеся 70% долга. Если налогоплательщик в течение января-февраля 2017 года выплатит 50% санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 50%. Если налогоплательщик в течение января-марта 2017 года выплатит 70% таких финансовых санкций, то налоговый орган списывает оставшиеся 30%.

Как сообщалось ранее, Минналогов в рамках законопроекта ожидает списание налоговой задолженности на сумму около 624 млн манатов.

Закон коснется 44,704 тыс. налогоплательщиков, из которых 1,037 тыс. представляют госсектор, 43,667 тыс. - частный сектор.

А.Ахундов, Р.Бабаев

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, АМНИСТИЯ, НАЛОГОВАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]