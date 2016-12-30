Правительство Филиппин возложило ответственность за рождественские теракты на исламистских радикалов

Власти Филиппин считают, что за терактами, произошедшими во время рождественских праздников, стоят исламистские радикалы, сообщают в пятницу западные СМИ.

В министерстве обороны Филиппин пояснили, что боевики используют диверсионную тактику против филиппинских военных.

Один из терактов произошел 25 декабря возле католического храма на острове Минданао. Ранения получили 13 человек.

Второй взрыв прогремел вечером 28 декабря в филиппинском городе Хилонгос в одном из парков, где люди собрались посмотреть боксерский матч. Тогда пострадали 52 человека. По последним данным, жертв нет.