Меркель назвала исламистский терроризм самой большой проблемой для Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 2016 год - годом тяжелых испытаний, заявила, что исламистский терроризм представляет собой самую большую проблему для Германии.

"Когда мы занимается нашими делами, нашей работой, мы говорим террористам: "Вы одержимые ненавистью убийцы, но вы не определяете, как мы живем и как мы хотим жизнь". Мы свободны, заботливы и открыты", - сказала А.Меркель в своем новогоднем обращении.

Канцлер отметила, что 2016 был годом "тяжелых испытаний". При этом она выразила уверенность, что Германия сможет их преодолеть.

Как сообщалось ранее в этом месяце, 12 человек погибли и около 50 пострадали в результате наезда грузовика на посетителей рождественской ярмарки на берлинской площади Брайтшайдплатц.

Подозреваемый в совершении теракта уроженец Туниса Анис Амри был застрелен полицейскими в Милане спустя несколько дней.

А.Меркель назвала омерзительным тот факт, что теракт совершил человек, который искал убежище в ФРГ.