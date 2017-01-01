Карабахский конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается основным приоритетом для нас. Никто в мире не признает и не признает самопровозглашенный режим. Конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал И.Алиев в телеобращении к гражданам страны по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.