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Карабахский конфликт 01.01.2017 00:03

Карабахский конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана - Алиев

Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев.

«Урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта остается основным приоритетом для нас. Никто в мире не признает и не признает самопровозглашенный режим. Конфликт может быть решен исключительно в рамках территориальной целостности Азербайджана», - сказал И.Алиев в телеобращении к гражданам страны по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЛИЕВ, ГОД, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]