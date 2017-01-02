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СНГ 02.01.2017 18:37

Глава МИД Украины и новый председатель ОБСЕ собираются в Донецкую область

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц (Sebastian Kurz) осуществят рабочий визит в Донецкую область 3-4 января 2017, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Целью визита является ознакомление руководителя внешнеполитического ведомства Австрии в начале председательства этой страны в ОБСЕ с состоянием имплементации Минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе", - говорится в сообщении.

Как ожидается, П.Климкин и С.Курц обсудят усилия австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году, направленные на урегулирование конфликта на и вокруг Украины, в т.ч. по развертыванию вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также укрепление потенциала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине для эффективного мониторинга и верификации выполнения Минских договоренностей.

Запланирована также встреча министров с руководством местной областной и городской администраций, членами СММ ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что С.Курц планирует посетить районы вблизи Мариуполя, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией на востоке Украины.

Австрия, перенимающая в 2017 году председательствование в ОБСЕ, ставит перед собой три амбициозные цели: деэскалация имеющихся конфликтов, восстановление межгосударственного доверия и борьба с радикализацией, которая представляет угрозу многим государствам.

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Тэги: УКРАИНА, АВСТРИЯ, МИД, ОБСЕ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]