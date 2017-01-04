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Иракский Ми-35 рухнул близ Мосула, четыре человека погибли - СМИ

Боевой вертолет иракских ВВС потерпел крушение к югу от Мосула, погибли четверо военных, сообщают в среду западные СМИ.

По данным иракского военного командования, причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

Погибли все находившиеся на борту.

СМИ отмечают, что это был Ми-35 российского производства.

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Тэги: ИРАК, ВЕРТОЛЕТ, КРУШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]