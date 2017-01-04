Иракский Ми-35 рухнул близ Мосула, четыре человека погибли - СМИ

Боевой вертолет иракских ВВС потерпел крушение к югу от Мосула, погибли четверо военных, сообщают в среду западные СМИ.

По данным иракского военного командования, причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

Погибли все находившиеся на борту.

СМИ отмечают, что это был Ми-35 российского производства.