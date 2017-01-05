Спасатели предупреждают о 25-градусных ночных морозах в Москве с пятницы

Аномально холодная погода ожидается в Москве в ближайшие дни, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По информации Центрального управления метеорологии и мониторинга окружающей среды, с 6 января до 10 января в Москве (включая территорию новой Москвы) ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12° ниже климатической нормы. Температура воздуха ночью в Москве может упасть до -25...-27 °С",- говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что при низких температурах повышается вероятность увеличение числа ДТП, увеличение случаев обморожения среди населения.

"Главное управление МЧС России по Москве настоятельно рекомендует: жителям и гостям столицы в условия низких температур лучше, по возможности, воздержаться от продолжительного пребывания на улице",- отметили в ведомстве.

МЧС предупреждает, что в морозы лучше отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать скоростной режим.