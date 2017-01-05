Девять человек стали жертвами теракта в сирийском городе Джабле - СМИ

В результате теракта в городе Джабле сирийской провинции Латакии погибли девять человек, 25 получили ранения, сообщило сирийское государственное телевидение.

По его информации, взрыв у местного стадиона устроил террорист-смертник.

По данным западных СМИ, ссылающихся на сообщения правозащитных организаций, рядом со стадионом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, погибли 14 человек.