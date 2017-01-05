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Дальнее зарубежье 05.01.2017 17:45

Девять человек стали жертвами теракта в сирийском городе Джабле - СМИ

В результате теракта в городе Джабле сирийской провинции Латакии погибли девять человек, 25 получили ранения, сообщило сирийское государственное телевидение.

По его информации, взрыв у местного стадиона устроил террорист-смертник.

По данным западных СМИ, ссылающихся на сообщения правозащитных организаций, рядом со стадионом был подорван начиненный взрывчаткой автомобиль, погибли 14 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ГОРОД, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]