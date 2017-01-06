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СНГ 06.01.2017 17:03

Указ о лишении экс-президента Румынии Бэсеску молдавского гражданства опротестован

Указ президента Молдавии Игоря Додона о лишении молдавского гражданства бывшего лидера Румынии Траяна Бэсеску опротестован в Конституционном суде, сообщил журналистам в пятницу депутат от Либерально-демократической партии Молдавии Григорий Кобзак.

Ранее Г.Кобзак обратился в КС с просьбой оценить конституционность указа президента и потребовал не признавать его.

"Подача данного заявления обусловлена твердым убеждением автора, что Траян Бэсеску является хорошим и искренним другом Республики Молдова и ее гражданином. Сейчас наш долг оказать моральную поддержку гражданину Бэсеску", - заявил Г.Кобзак.

По его словам, указ нарушает конституционные положения, учитывая тот факт, что "сокрытие существенных фактов" не имело места, а публичное обвинение в совершении этих деяний без судебного решения нарушает презумпцию невиновности.

Т.Бэсеску также заявил о своем намерении оспорить указ И.Додона.

Как ранее сообщал "Интерфакс", 3 января И.Додон подписал указ о лишении молдавского гражданства Т.Бэсеску, так как "гражданство было предоставлено в нарушение действующего законодательства".

Траян и Мария Бэсеску попросили гражданство Молдавии 8 марта 2016 года. Несмотря на то, что согласно закону прошение о гражданстве рассматривается в течение года, заявление бывшего румынского президента было рассмотрено в приоритетном порядке. Бывший президент Молдавии Николай Тимофти подписал указ о предоставлении им гражданства 9 июня 2016 года.

Депутаты от Партии социалистов опротестовали указ в Конституционном суде, который, однако, отклонил запрос. Т.Бэсеску с супругой получили паспорта граждан Молдавии 3 ноября 2016 года - между первым и вторым туром выборов президента республики. Т.Бэсеску заявил тогда, что он становится гражданином Молдавии, чтобы иметь возможность голосовать на выборах президента Молдавии против кандидатуры социалиста И.Додона.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, БЭСЕСКУ, ГРАЖДАНСТВО, СУД

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