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СНГ 06.01.2017 17:16

В казахстанском Актобе осуждены экстремисты, планировавшие теракты в ночных клубах и крупных торговых центрах России

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана в пятницу вынес приговор в отношении семерых человек, двое из которых несовершеннолетние, планировавших теракты на территории России, сообщила пресс-служба областного суда.

"Судом по делу установлено, что С.Кудайбергенов, поддерживая радикальные взгляды зарубежных проповедников религиозного экстремизма, решил создать террористическую группу для вооруженного джихада против сотрудников правоохранительных органов и на территории России против граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Для вооружения террористической группы и совершения нападения на сотрудников полиции, С.Кудайбергенов намеревался взять из дома два охотничьих ружья 16 калибра с патронами.

По данным пресс-службы 21 августа 2016 года С.Кудайбергенов собрал членов террористической группы во дворе школы N13 города Актобе с целью привлечения в нее новых членов. Там свое согласие на участие в террористической группе дали двое несовершеннолетних. "В ходе встречи Кудайбергенов довел до присутствовавших планы деятельности на территории Российской Федерации путем совершения террористических актов в местах массового скопления людей, а именно в ночных клубах и крупных торговых центрах", - отметили в суде.

Кроме того, по версии суда, один из подельников С.Кудайбергенова К.Есенгулов "посредством интернет-приложения "ВКонтакте" занимался пропагандой терроризма и религиозного экстремизма".

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 28-30 августа 2016 года С.Кудайбергенов и шестеро его сторонников были задержаны.

Приговором суда С.Кудайбергенову назначено 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Е.Балтабаеву - 8 лет строгого режима, К.Есенгулову - 9 лет строгого режима. Еще двое взрослых участников группы получили по шесть лет общего режима, а двое несовершеннолетних - 6 и 8 лет воспитательной колонии общего режима соответственно.

"При вынесении приговора суд учел все смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, возраст подсудимых, признание осужденными своей вины и раскаяние в содеянном, а также то, что осужденными совершены тяжкие и особо тяжкие преступления, связанные с терроризмом на почве религиозной розни", - отметили в суде.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕРРОРИСТЫ, ПРИГОВОР


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