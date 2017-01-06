Инвесторы пока не начали хеджировать риски на случай избрания Марин Ле Пен президентом Франции - FT

Инвесторы пока не начали хеджировать риски на случай неожиданной победы Марин Ле Пен, лидера ультраправой партии "Национальный фронт", на предстоящих во Франции президентских выборах, пишет Financial Times.

Между тем ее избрание будет иметь серьезные последствия для экономики Франции, Европы и мира в целом из-за целого ряда пунктов ее политической программы, включая запрет на прием мигрантов, проведение референдума о членстве в ЕС и выход из еврозоны.

По оценкам экспертов, М.Ле Пен наберет около 35% голосов на выборах, которые состоятся в апреле. Букмекеры оценивают ее шансы на победу в 27%. Примерно так же низко оценивались шансы на выход Великобритании из ЕС или победу Дональда Трампа на выборах президента США.

"Это странный и неверный ход мыслей. Французский электорат не будет брать пример с США и Великобритании, поскольку видит в этом рост популизма", - уверен фондовый менеджер в Henderson Global Investors Джеймс де Бунсен.

"Мы пока не видели попыток хеджировать риски, связанные с выборами во Франции, - отмечает инвестиционный директор Robeco Investment Solutions Лукас Даалдер. - Мы обсуждаем этот вопрос с клиентами, и наиболее логичным шагом было бы скорректировать риски на валютном рынке. Однако большинству людей выборы кажутся еще очень далеким событием".

С ним согласен глава подразделения диверсифицированных инвестиций в NN Investment Partners Валентин ван Нивенхуйзен.

"Если мы и начнем хеджироваться, то гораздо ближе к дате выборов, до того они не будут играть важной роли в принятии инвестиционных решений, - приводит его слова FT. - Пока гораздо важнее циклические факторы и решения центробанков. И нам еще предстоит пережить первые сто дней президентства Трампа".