Инвесторы пока не начали хеджировать риски на случай избрания Марин Ле Пен президентом Франции - FT

Инвесторы пока не начали хеджировать риски на случай неожиданной победы Марин Ле Пен, лидера ультраправой партии "Национальный фронт", на предстоящих во Франции президентских выборах, пишет Financial Times.
Между тем ее избрание будет иметь серьезные последствия для экономики Франции, Европы и мира в целом из-за целого ряда пунктов ее политической программы, включая запрет на прием мигрантов, проведение референдума о членстве в ЕС и выход из еврозоны.
По оценкам экспертов, М.Ле Пен наберет около 35% голосов на выборах, которые состоятся в апреле. Букмекеры оценивают ее шансы на победу в 27%. Примерно так же низко оценивались шансы на выход Великобритании из ЕС или победу Дональда Трампа на выборах президента США.
"Это странный и неверный ход мыслей. Французский электорат не будет брать пример с США и Великобритании, поскольку видит в этом рост популизма", - уверен фондовый менеджер в Henderson Global Investors Джеймс де Бунсен.
"Мы пока не видели попыток хеджировать риски, связанные с выборами во Франции, - отмечает инвестиционный директор Robeco Investment Solutions Лукас Даалдер. - Мы обсуждаем этот вопрос с клиентами, и наиболее логичным шагом было бы скорректировать риски на валютном рынке. Однако большинству людей выборы кажутся еще очень далеким событием".
С ним согласен глава подразделения диверсифицированных инвестиций в NN Investment Partners Валентин ван Нивенхуйзен.
"Если мы и начнем хеджироваться, то гораздо ближе к дате выборов, до того они не будут играть важной роли в принятии инвестиционных решений, - приводит его слова FT. - Пока гораздо важнее циклические факторы и решения центробанков. И нам еще предстоит пережить первые сто дней президентства Трампа".
Утвержден план мероприятий по проведению 27-ой годовщины трагедии 20 января
Секута вероятно продолжит деятельность в Азербайджане в качестве посла США - дипмиссия
В Азербайджане из органов прокуратуры в 2016 году за недостатки в работе уволено 9 человек
AzFinance планирует в 2017г удвоить портфель средств, находящихся в управлении
Госслужба по льготному сельхозкредитованию выдала за 11 месяцев льготных кредитов на сумму свыше 10 млн манатов
Газпром 5 января установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежье - 614,6 млн куб. м газа
В Азербайджане в 2016 году совершено 178 умышленных убийств, раскрываемость составила около 97% - генпрокурор
В Азербайджане в 2016 году было найдено и обезврежено более 40 тыс. мин и боеприпасов
Гражданка Азербайджана задержана по подозрению в краже бриллиантового колье у туриста из ОАЭ - МВД
Президент Алиев выделил 14 млн манатов на завершение строительства автодороги в Гаджигабульском районе
АЖД запустил скоростной поезд по маршруту Нахчыван–Мешхед–Нахчыван
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев