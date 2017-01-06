Делегацию ЕС на женевских переговорах по Кипру возглавит председатель Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер будет возглавлять делегацию Европейского союза на переговорах по Кипру на следующей неделе в Женеве, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.
"Я подтверждаю, что главой делегации союза в рамках переговоров о воссоединении (Кипра - ИФ) в Женеве будет господин Юнкер в соответствии с мандатом Европейского Совета от декабря прошлого года", - сказал пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.
По его словам, в связи с тем, что объединенный Кипр продолжит оставаться членом Европейского союза, очевидно, что председатель Еврокомиссии Ж.-К.Юнкер будет присутствовать на переговорах, тем более что он продолжает поддерживать тесные контакты со всеми сторонами этого процесса, включая ООН.
М.Схинас добавил, что полный состав делегации ЕС будет объявлен на следующей неделе.
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