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Дальнее зарубежье 06.01.2017 17:01

Более 30 человек погибли во время бунта в бразильской тюрьме

Не менее 33 заключенных тюрьмы в бразильском штате Рорайма погибли во время бунта, сообщили представители местных властей в пятницу.

Местная пресса не приводит каких-либо деталей относительно причин бунта, однако напоминает, что он случился спустя лишь пять дней после предыдущего аналогичного инцидента в городе Манаус в бразильском штате Амазонас - тогда погибли 56 человек.

Эксперты со свой стороны констатируют, что бунты в бразильских тюрьмах чаще всего возникают из-за борьбы заключенных из противоборствующих преступных кланов.

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Тэги: БРАЗИЛИЯ, ТЮРЬМА, БУНТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]