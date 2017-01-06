Главы МИД Казахстана и Франции по телефону обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках СБ ООН

В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марком Эйро.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Французский министр поздравил К.Абдрахманова с недавним назначением на пост министра, а также с началом деятельности Казахстана в качестве члена Совета Безопасности ООН, говорится в сообщении пресс-службы.

"Стороны выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, а также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН и другим актуальным вопросам международной повестки дня", - сообщается в информации.

Казахстан с 1 января 2017 года вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН.