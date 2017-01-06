Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 10° 8 Янв 10° 9 Янв 10°

СНГ 06.01.2017 19:27

Главы МИД Казахстана и Франции по телефону обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках СБ ООН

В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова с министром иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марком Эйро.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Французский министр поздравил К.Абдрахманова с недавним назначением на пост министра, а также с началом деятельности Казахстана в качестве члена Совета Безопасности ООН, говорится в сообщении пресс-службы.

"Стороны выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между Казахстаном и Францией, а также обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках Совета Безопасности ООН и другим актуальным вопросам международной повестки дня", - сообщается в информации.

Казахстан с 1 января 2017 года вступил в права непостоянного члена Совбеза ООН.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ФРАНЦИЯ, МИД, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Назарбаев выразил соболезнования президенту Франции в связи с терактом в Париже Президент Казахстана предлагает французским компаниям принять участие во второй индустриальной пятилетке Территориальная целостность Украины должна быть сохранена, но при наделении востока определенной автономности - Олланд Президент Франции: мы с Путиным, Порошенко и Меркель должны начать процесс снижения напряженности в отношениях Казахстан и Франция сверили позиции по украинскому вопросу, компромиссы возможны - Назарбаев Суд Франции вновь отказал беглому казахскому банкиру в освобождении под залог

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]