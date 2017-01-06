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Дальнее зарубежье 06.01.2017 17:27

Глава "Национального фронта" Франции не исключила возможности запуска процесса по выходу страны из ЕС

Лидер французского крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен в случае избрания президентом намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС, если Брюссель не отдаст в национальное ведение обеспечение охраны границ, вопросы законотворчества, а также экономической и монетарной политики.

На встрече с зарубежными журналистами в пятницу она сказала: "Я не изменила позицию по процессу, который я инициирую относительно ЕС".

По ее словам, в случае победы на президентских выборах 7 мая она незамедлительно начнет переговоры с ЕС по вопросам восстановления четырех основ суверенитета: территориальной, экономической, монетарной и законодательной.

"Если я смогу добиться их возвращения, тогда посоветую французам остаться в новой Европе, а если нет - посоветую им покинуть ЕС", - отметила она.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, НАЦФРОНТ, ЕС, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]