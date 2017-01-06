Лидер французского крайне правого "Национального фронта" Марин Ле Пен в случае избрания президентом намерена запустить процедуру выхода страны из ЕС, если Брюссель не отдаст в национальное ведение обеспечение охраны границ, вопросы законотворчества, а также экономической и монетарной политики.

На встрече с зарубежными журналистами в пятницу она сказала: "Я не изменила позицию по процессу, который я инициирую относительно ЕС".

По ее словам, в случае победы на президентских выборах 7 мая она незамедлительно начнет переговоры с ЕС по вопросам восстановления четырех основ суверенитета: территориальной, экономической, монетарной и законодательной.

"Если я смогу добиться их возвращения, тогда посоветую французам остаться в новой Европе, а если нет - посоветую им покинуть ЕС", - отметила она.