В 2016 году в Азербайджане завершено расследование по делам около 300 должностных лиц, обвиняемых в коррупции

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана рассмотрело в 2016 году и передало в судебные инстанции уголовные дела в отношении порядка 300 должностных лиц, обвиняемых в коррупции и взяточничестве, заявил генпрокурор республики Закир Гаралов.
«Главное управление по борьбе с коррупцией завершило в 2016 году предварительное расследование и передало на рассмотрение в судебные инстанции материалы 182 уголовных дел, возбужденных по фактам коррупции и взяточничества в отношении 298 должностных лиц, представляющих государственный и частный сектора», - подчеркнул З.Гаралов в пятницу на оперативном совещании Генпрокуратуры Азербайджана по итогам 2016 года.
Он отметил, что общий ущерб по направленным для дальнейшего рассмотрения в суды уголовным делам составил 202,43 млн манатов, из которых в период предварительного расследования было обеспечено погашение 31 млн 752 тыс. манатов и наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью 78 млн 283 тыс. манатов.
«На рассмотрение судебных инстанций направлены уголовные дела, возбужденные по фактам присвоения госимущества и другим незаконным действиям в отношении 11 должностных лиц Минсвязи и высоких технологий», - сказал генпрокурор.
По словам З.Гаралова, по данному уголовному делу было обеспечено погашение 18 млн 778 тыс. манатов и наложен арест на имущество общей стоимостью 66 млн 985 тыс. манатов.
Р.Бабаев
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