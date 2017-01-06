Киргизский оппозиционер приговорен к штрафу за оскорбление депутата в соцсети

Киргизского оппозиционного общественного деятеля оштрафовали на $10 за пост в социальных сетях в адрес депутата парламента республики.
Как сообщили "Интерфаксу" в пятницу в канцелярии Октябрьского районного суда Бишкека "вчера суд вынес решение по иску депутата парламента республики Дастана Бекешева и Общества глухих и слепых в отношении гражданского активиста Мавляна Аскарбекова".
Согласно решению суда М.Аскарбеков должен выплатить штраф в размере 700 сомов ($10) и опровергнуть свои слова, относительно Д.Бекешева, опубликованные на личной странице активиста в одной из социальных сетей. Соответствующий текст должен быть сохранен без редактирования в течение месяца.
М.Аскарбеков сообщил "Интерфаксу", что, "это первый подобный случай в республике, когда суд выносит обвинительный приговор за заметки в социальных сетях. Дело в том, что согласно статье Гражданского кодекса факт оскорбления и его возможного опровержения может быть только в СМИ. Про социальные сети там ни слова".
"Я намерен обжаловать приговор Свердловского суда Бишкека", - добавил он.
Летом прошлого года между депутатом парламента Киргизии от фракции СДПК (социал-демократическая партия Кыргызстана) Д.Бекешевым и М.Аскарбековым возник спор, получивший широкое распространение в информационном пространстве, в том числе в одной из популярных социальных сетей. Оппозиционный активист назвал окружение депутата "бандитским" и обвинил руководство Общества глухих и слепых в не справедливом распределении квартир для инвалидов.
Д.Бекешев посчитал, что активист распространяет ложную информацию и потребовал публичных извинений за пост, порочащий его честь и достоинство.
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