Грузия за транзит в Армению российского газа даже в случае его оплаты деньгами хочет иметь ту же выгоду, как и при расчете натурой

Вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе заявил, что до сих пор не удалось договориться с руководством компании "Газпром-экспорт" по условиям транзита в 2017 году российского природного газа в Армению.
"С представителями "Газпрома" уже дважды состоялись встречи, но мы не смогли достичь соглашения", - сказал К.Каладзе журналистам в пятницу.
По его словам, состоится следующая встреча, хотя дата пока не известна.
"У нас (Грузии - ИФ) есть позиция, что даже если и будет принято предложение "Газпрома", предусматривающее переход на финансовую оплату транзита, то Грузия в этом случае должна получать такую же выгоду, как от получаемого природного газа", - заявил министр.
Как сообщалось, предыдущие два раунда переговоров между Минэнерго Грузии и "Газпромом", на которых стороны не смогли придти к компромиссу, прошли 13 декабря в Вене и 23 декабря в Минске.
Между тем, прошла уже почти неделя, как истек срок ранее действующего контракта по транзиту российского газа в Армению.
Переговоры между Минэнерго Грузии и "Газпромом" ведутся на основании договора от 2003 года, который ежегодно обновляется. При продлении договора по транзиту газа российская сторона уже второй год настаивает на том, чтобы оплату за его транзит через территорию Грузии производить не натурой, а деньгами, на что не соглашается грузинская сторона, желающая сохранять прежнюю форму оплаты и получать 10% от общего объема транспортируемого газа.
Грузия ежегодно потребляет около 2,5 млрд природного газа, основным поставщиком которого в республику является Азербайджан.
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