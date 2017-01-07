Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех человек при пожаре в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек во время пожара на северо-востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка СКР.
"По факту гибели троих человек на пожаре на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело по статье 219 УК РФ (Нарушение требований пожарной безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы.
Как сообщалось, на месте пожара на северо-востоке Москвы были обнаружены тела трех человек. По данным следствия, одним из погибших является 40-летний мужчина.
В свою очередь, источник "Интерфакса" в правоохранительных органах добавил, что на месте происшествия находится следственно-оперативная группа, но ликвидация пожара продолжается и до его полного завершения произвести первичные следственные действия невозможно.
В субботу в 6:10 в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1. Отмечалось, что пожар происходил в отдельно-стоящем административном 2-х этажном здании на общей площади около 700 квадратных метров.
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