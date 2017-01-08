Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8773 RUR   0.0299 GBR   2.1968 TRY   0.4917

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.76 Brent   56.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 10° Завтра 11° 10 Янв 11 Янв

Дальнее зарубежье 08.01.2017 10:34

Железнодорожное сообщение между Бельгией и Люксембургом прервано из-за холодов

В Бельгии поезда встали на линии между Намюром (Валлония) и Люксембургом, сообщил в субботу вечером официальный представитель бельгийского железнодорожного оператора Infrabel Арно Рейман.

Около 16:30 по местному времени (18:30 мск) два состава были блокированы из-за обледенения в районе города Синей. Один в конечном счете удалось отбуксировать до вокзала, другой не сдвинулся с места, и пассажирам раздавали горячие напитки.

"Климатические условия сложились исключительные. Не слишком холодно и одновременно недостаточно тепло, так что ледяной панцирь образовался на контактных кабелях", - объяснил А.Рейман.

По его словам, эта линия не будет открыта до тех пор, пока не позволят климатические условия, то есть, скорее всего, до утра воскресенья.

В других местах ледяные дожди создали помехи для междугороднего автобусного движения в Валлонии, но ситуация там все же не такая тревожная, заверяют местные власти.

Вместе с тем власти и СМИ предупреждают водителей об опасности на дорогах и призывают воздерживаться от поездок тех, у кого нет для этого крайней необходимости.

Из-за погодных условий также нарушено авиационное сообщение с Брюсселем. Согласно данным аэропорта "Завентем", где по причине гололеда временно закрывали посадочную полосу, опаздывал каждый второй рейс.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, СТИХИЯ, ТРАНСПОРТ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]