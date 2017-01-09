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СНГ 09.01.2017 15:27

Полицию Украины захотели возглавить более 60 человек

Завершился прием заявок на консультативный конкурс на пост главы Национальной полиции Украины, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Завершился прием заявок на консультативный конкурс на главу Нацполиции Украины. Подано 64 заявки, с которыми начинает работу конкурсная комиссия", - написал А.Аваков на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Как сообщалось, глава МВД 15 декабря объявил о проведении консультативного конкурса на должность главы Нацполиции Украины. Конкурс открыт для всех желающих, как из числа действующих полицейских, так и других лиц, которые соответствуют указанным условиям. Конкурс будет проводиться консультативной отборочной комиссией.

Среди базовых требований к соискателям: соответствие общим условиям работе в полиции, полное юридическое образование, не менее 7 лет стажа в сфере права, не менее 5 лет управленческого опыта. Среди базовых личностных и профессиональных параметров значатся: честность и безупречная репутация, мотивация, политическая незаангажированность и др. Для первичного участия в конкурсе необходимо было подать резюме и мотивационное письмо.

Документы принимаются до 8 января 2017 года включительно. А.Аваков выразил надежду, что к середине февраля в Украине будет избран и назначен новый руководитель Национальной полиции Украины.

14 ноября Хатия Деканоидзе заявила о своей отставке с должности главы Нацполиции. Глава МВД принял ее отставку, исполняет обязанности главы Нацполиции Украины первый замглавы Вадим Троян.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛИЦИЯ, КОНКУРС


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