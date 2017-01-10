Власти Азербайджана сделают все с целью уберечь страну от рисков – президент Алиев

Правительство сделает все возможное, чтоб уберечь Азербайджан от возможных рисков, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы всегда старались, и будем стараться защитить нашу страну от возможных рисков", - заявил И.Алиев во вторник на заседании Кабмина по итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году.

По его словам, Азербайджан выбрал свой путь развития, которому будет следовать и в будущем.

«Азербайджан в 2016 году обеспечил все меры безопасности, население живет в условиях мира и стабильности. Источником стабильности в Азербайджане является воля азербайджанского народа и его выбор», - подчеркнул он.

Президент добавил, что все стоящие перед страной вопросы в 2016 году были выполнены полностью, найдены пути выхода из кризисной ситуации на фоне снижения в несколько раз цен на нефть.

«История и происходящее вокруг нас показывает, что выбранный нами путь единственно верный»,- сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде