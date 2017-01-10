Курс манат/доллар на «завтра» остался без изменений

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 11 января сохранил на уровне 1,7742 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Таким образом, курс маната к доллару остается без изменений с 6 января.

Н.Аббасова