Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2017г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2017 год.

Доходы Госнефтефонда на 2017 год прогнозируются в размере 8 млрд 370 млн 589,8 тыс. манатов, расходы - 14 млрд 483 млн 856 тыс. манатов.

Доходы ГНФАР на текущий год рассчитаны из средней цены на нефть в $40 за баррель.

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2017 году составят 7 млрд 550,705 млн манатов или 90,2% всех доходов фонда на текущий год.

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 16,83 млн манатов, бонусные выплаты – 495 тыс. манатов, поакровые платежи – 3,465 млн манатов,

Доходы от управления средствами фонда в 2017 году составят 799 млн 94,6 тыс. манатов.

В структуре расходов фонда, 6 млрд 100 млн манатов или 42,1% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 90 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, на проект по реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 70 млн манатов, на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 165 млн 825 тыс. манатов, на финансирование 496,155 млрд 355,318 млн манатов.

Кроме того, в структуре расходов ГНФАР на 2017 год на Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом – 29 млн 304 тыс. манатов, на расходы, связанные с управлением фондом – 32 млн 572 тыс.

Доходы Госнефтефонда на 2016 год утверждены в размере 4 млрд 578 млн 474,6 тыс. манатов, расходы - в размере 10 млрд 668 млн 933,7 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов