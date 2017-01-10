Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8824 RUR   0.0296 GBR   2.1553 TRY   0.4776

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.96 Brent   54.94

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12 Янв 13 Янв

Финансы 10.01.2017 18:28

Алиев утвердил бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2017г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил бюджет Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) на 2017 год.

Доходы Госнефтефонда на 2017 год прогнозируются в размере 8 млрд 370 млн 589,8 тыс. манатов, расходы - 14 млрд 483 млн 856 тыс. манатов.

Доходы ГНФАР на текущий год рассчитаны из средней цены на нефть в $40 за баррель.

Поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана в 2017 году составят 7 млрд 550,705 млн манатов или 90,2% всех доходов фонда на текущий год.

Кроме этого, транзитные доходы прогнозируются в размере 16,83 млн манатов, бонусные выплаты – 495 тыс. манатов, поакровые платежи – 3,465 млн манатов,

Доходы от управления средствами фонда в 2017 году составят 799 млн 94,6 тыс. манатов.

В структуре расходов фонда, 6 млрд 100 млн манатов или 42,1% составят трансферты в госбюджет Азербайджана, 90 млн манатов – расходы на мероприятия по улучшению социально-бытовых и жилищных условий беженцев и вынужденных переселенцев, на проект по реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы – 70 млн манатов, на финансирование проекта строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – 165 млн 825 тыс. манатов, на финансирование 496,155 млрд 355,318 млн манатов.

Кроме того, в структуре расходов ГНФАР на 2017 год на Госпрограммы по обучению азербайджанской молодежи за рубежом – 29 млн 304 тыс. манатов, на расходы, связанные с управлением фондом – 32 млн 572 тыс.

Доходы Госнефтефонда на 2016 год утверждены в размере 4 млрд 578 млн 474,6 тыс. манатов, расходы - в размере 10 млрд 668 млн 933,7 тыс. манатов.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГНФАР, БЮДЖЕТ, УТВЕРЖДЕНИЕ


Похожие новости


НС Госнефтефонда Азербайджана одобрил проект бюджета на 2017г Доходы Госнефтефонда Азербайджана в 2017г увеличатся в 1,8 раза - прогноз Президент Азербайджана утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда за 2015г Президент Алиев утвердил поправки в бюджет Госнефтефонда Азербайджана на 2016г Расходы ГНФАР на 2016г увеличиваются до 10,6 млрд манатов Поступления в ГНФАР Азербайджана от продажи прибыльной нефти и газа в 2016г обеспечат 91% доходов фонда

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]