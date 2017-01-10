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СНГ 10.01.2017 20:40

Экс-министр национальной экономики Казахстана Бишимбаев задержан по подозрению в получении крупных взяток

Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана во вторник сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики страны Куандыка Бишимбаева.

"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору", - говорится в распространенной во вторник информации.

Полученные незаконным путем денежные средства К.Бишимбаев тратил на личные нужды, отмечается в документе.

По данным антикоррупционного ведомства, экс-министр водворен в изолятор временного содержания департамента внутренних дел Астаны.

Досудебное расследование продолжается.

30 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил в ходе встречи с руководящим составом МИД, что К.Бишимбаев отстранен от должности в связи с проведением следственных мероприятий в отношении него.

"Министр национальной экономики К.Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия", - сказал тогда Н.Назарбаев.

Указ об освобождении К. Бишимбаева был подписан президентом 28 декабря.

Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Тимур Сулейменов.

В должности министра К.Бишимбаев проработал чуть более полугода, с мая 2016 года. До назначения министром он возглавлял нацхолдинг "Байтерек".

В ноябре национальное бюро по борьбе с коррупцией сообщило о задержании топ-менеджеров компании "Байтерек девелопмент" (дочерняя структура нацхолдинга "Байтерек") по подозрению в коррупции.

По версии следователей, на протяжении длительного времени в компании действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы.

К.Бишимбаев заявлял журналистам, что не знал о коррупционных схемах, действовавших в "дочерней" компании холдинга.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЭКС/МИНИСТР, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]