Экс-министр национальной экономики Казахстана Бишимбаев задержан по подозрению в получении крупных взяток

Национальное бюро по противодействию коррупции Казахстана во вторник сообщило о задержании бывшего министра национальной экономики страны Куандыка Бишимбаева.
"Бишимбаев задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере, в группе лиц по предварительному сговору", - говорится в распространенной во вторник информации.
Полученные незаконным путем денежные средства К.Бишимбаев тратил на личные нужды, отмечается в документе.
По данным антикоррупционного ведомства, экс-министр водворен в изолятор временного содержания департамента внутренних дел Астаны.
Досудебное расследование продолжается.
30 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил в ходе встречи с руководящим составом МИД, что К.Бишимбаев отстранен от должности в связи с проведением следственных мероприятий в отношении него.
"Министр национальной экономики К.Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге "Байтерек". В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия", - сказал тогда Н.Назарбаев.
Указ об освобождении К. Бишимбаева был подписан президентом 28 декабря.
Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Тимур Сулейменов.
В должности министра К.Бишимбаев проработал чуть более полугода, с мая 2016 года. До назначения министром он возглавлял нацхолдинг "Байтерек".
В ноябре национальное бюро по борьбе с коррупцией сообщило о задержании топ-менеджеров компании "Байтерек девелопмент" (дочерняя структура нацхолдинга "Байтерек") по подозрению в коррупции.
По версии следователей, на протяжении длительного времени в компании действовала коррупционная схема по получению взяток в особо крупных размерах должностными лицами за лоббирование интересов строительных компаний при закупках услуг по строительству арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы.
К.Бишимбаев заявлял журналистам, что не знал о коррупционных схемах, действовавших в "дочерней" компании холдинга.
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