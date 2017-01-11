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Внешняя политика 11.01.2017 10:09

Евросоюз выслал в 2016 году в Азербайджан 120 человек по соглашению о реадмиссии

Страны Европейского Союза выслали в 2016 году граждан Азербайджана в соответствии с соглашением о реадмиссии, заявил начальник Государственной миграционной службы (ГМС) Фирудин Набиев.

«В рамках соглашении о реадмиссии, подписанного между нашей страной и Европейским Союзом, в 2016 году на основе обращения Государственной миграционной службы была осуществлена реадмиссия 120 азербайджанских граждан», - сказал Ф.Набиев на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития Азербайджана в 2016 году и предстоящим задачам.

Р.Бабаев

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, РЕАДМИССИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]