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СНГ 11.01.2017 14:36

Путин обсудит с членами правительства приоритетные задачи в социально-экономической сфере в 2017 году - Песков

Приоритетной темой на совещании президента с членами правительства в Кремле станет задач в социально-экономической сфере на текущий год, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодняшний день президент начнет с посещения Генеральной прокуратуры - сегодня отмечается профессиональный праздник - 295-летие российской прокуратуры", - напомнил Д.Песков.

По его словам, В.Путин выступит на этом торжественном заседании, "будет также выступление генпрокурора".

"Далее уже в Кремле президент проведет первое в этом году совещание с членами правительства РФ. На нем будут обсуждаться традиционно текущие, наиболее актуальные вопросы", - уточнил пресс-секретарь главы государства.

Он отметил, что в среду темой встречи станет "обсуждение приоритетных задач в социально-экономической сфере в 2017 году".

"Это объемная тема. Профильный руководитель ведомства - Максим Топилин (глава Минтруда), а также Максим Орешкин (глава Минэкономразвития)", - отметил Д.Песков.

После этого В.Путин проведет несколько рабочих встреч.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]