Женщины, старики и русскоговорящие жители испытывают в Эстонии наибольшие материальные трудности - исследование

Женщины, пожилые люди и русскоговорящие жители являются наиболее нуждающимися группами населения Эстонии, следует из данных представленного в среду сборника департамента статистики "Социальные тенденции".
Целью исследования был анализ социального неравенства и расслоения в обществе Эстонии в 2004-2015 годы.
Были проанализированы данные о материальном неравенстве, распределении культурных и социальных ресурсов, доступности к здравоохранению, а также оценки своего благосостояния самими жителями страны.
"Из данных анализа следует, что наибольшие трудности испытывают женщины, пожилые люди, жители, разговаривающие дома на русском языке и пенсионеры", говорится в отчете.
Как сообщил старший аналитик фонда "Kutsekoda" Сиим Крузелл (Siim Krusell), исследовавший позиции на рынке труда эстонцев и неэстонцев перед экономическим кризисом, во время кризиса и после него, "в целом позиции эстонцев на рынке труда были лучше, чем у неэстонцев".
В то же время он отметил, что неэстонцы, владеющие государственным языком, были в равных условиях с эстонцами перед кризисом и после него.
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