Женщины, старики и русскоговорящие жители испытывают в Эстонии наибольшие материальные трудности - исследование

Женщины, пожилые люди и русскоговорящие жители являются наиболее нуждающимися группами населения Эстонии, следует из данных представленного в среду сборника департамента статистики "Социальные тенденции".

Целью исследования был анализ социального неравенства и расслоения в обществе Эстонии в 2004-2015 годы.

Были проанализированы данные о материальном неравенстве, распределении культурных и социальных ресурсов, доступности к здравоохранению, а также оценки своего благосостояния самими жителями страны.

"Из данных анализа следует, что наибольшие трудности испытывают женщины, пожилые люди, жители, разговаривающие дома на русском языке и пенсионеры", говорится в отчете.

Как сообщил старший аналитик фонда "Kutsekoda" Сиим Крузелл (Siim Krusell), исследовавший позиции на рынке труда эстонцев и неэстонцев перед экономическим кризисом, во время кризиса и после него, "в целом позиции эстонцев на рынке труда были лучше, чем у неэстонцев".

В то же время он отметил, что неэстонцы, владеющие государственным языком, были в равных условиях с эстонцами перед кризисом и после него.