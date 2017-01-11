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СНГ 11.01.2017 17:04

Органы безопасности Белоруссии проверят персонал БелАЭС - указ президента

Персонал Белорусской АЭС и подрядных организаций, участвующих в ее строительстве, подлежит проверке органами госбезопасности.

Соответствующее положение закреплено в указе президента Белоруссии, опубликованном в среду на Национальном правовом интернет-портале.

"Органами государственной безопасности Республики Беларусь проводятся проверочные мероприятия в отношении иностранных работников, а также иностранных граждан, претендующих на занятие должностей (...) (связанных с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей - ИФ), и работников организаций, участвующих в сооружении Белорусской атомной электростанции, на предмет выявления сведений о возможности причинения указанными лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - говорится в документе.

Проверочные мероприятия проводятся с письменного согласия иностранного работника, кандидата на должность или работника подрядной организации.

Несогласие с такой проверкой либо выявление по ее результатам сведений о возможности причинения этими лицами вреда национальной безопасности являются основаниями для отказа в назначении кандидата на должность либо освобождения иностранного работника от занимаемой должности.

Для работника подрядной организации это влечет отказ в согласовании его допуска на площадку строительства БелАЭС и выполнения работ в течение гарантийного срока эксплуатации станции.

Подрядчики обязаны представлять РУП "Белорусская атомная электростанция" данные о работниках, необходимые для проведения в отношении их проверочных мероприятий.

Как сообщалось, этим же указом иностранным специалистам, работающим на РУП "Белорусская АЭС" и подпадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на данном предприятии, разрешено иметь счета в иностранных банках.

Кроме того, иностранным организациям, привлекаемым для сооружения АЭС и выполнения работ (оказания услуг) в течение гарантийного срока в соответствии с генеральным контрактом на сооружение Белорусской АЭС, предоставляется право получать разрешения на привлечение в страну иностранной рабочей силы и специальные разрешения на право занятия трудовой деятельностью в республике в соответствии с порядком, установленным для юридических лиц Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, ПЕРСОНАЛ, ПРОВЕРКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]