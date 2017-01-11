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СНГ 11.01.2017 19:19

Почти 100 тыс. человек выступили против передачи Исаакиевского собора Церкви

Более 98 тыс. человек подписали петицию на сайте Change.org, где просят не допустить передачу Исаакиевского собора и храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге в ведение РПЦ.

"Передача музеев-памятников, визитных карточек Санкт-Петербурга в ведение РПЦ приведет к ограничению посещения их обычными туристами. Существуют небезосновательные опасения, что усилий РПЦ будет недостаточно для проведения масштабных реставраций уникальных объектов культурного наследия, просто поддержания их в надлежащем состоянии", - говорится в петиции.

Ее авторы также полагают, что будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая в Исаакиевском соборе, поскольку Церковь, по их мнению, вряд ли будет проводить экскурсии, организовывать выставки и концерты классической музыки.

Как сообщил журналистам во вторник вечером пресс-секретарь губернатора северной столицы Андрей Кибитов, Исаакиевский собор будет передан Русской церкви, но сохранит и музейную функцию в соответствии с договоренностью между губернатором Георгием Полтавченко и патриархом Кириллом.

В свою очередь глава Патриаршего совета по культуре, наместник Сретенского монастыря Москвы епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) сообщил порталу "Интерфакс-Религия" в среду, что "музейная деятельность в Исаакиевском соборе будет не только продолжаться, но и развиваться".

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Тэги: РОССИЯ, ИСААКИЙ, ПЕРЕДАЧА, ПЕТИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]