Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 12 января сохранил на уровне 1,7742 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Таким образом, курс маната к доллару остается без изменений с 6 января.
Н.Аббасова
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