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Дальнее зарубежье 11.01.2017 21:10

Вводимые США санкции, по сути, вредят американскому бизнесу - Тиллерсон

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции, вводимые США, вредят американскому бизнесу.

"Необходимо признать, что, когда санкции вводятся, они по своей сущности, вредят американскому бизнесу".

Он пояснил, что страна, против которой вводятся санкции, лишается доступа к американскому рынку и не может инвестировать в американскую экономику.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТИЛЛЕРСОН, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]