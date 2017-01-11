Вводимые США санкции, по сути, вредят американскому бизнесу - Тиллерсон

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что санкции, вводимые США, вредят американскому бизнесу.

"Необходимо признать, что, когда санкции вводятся, они по своей сущности, вредят американскому бизнесу".

Он пояснил, что страна, против которой вводятся санкции, лишается доступа к американскому рынку и не может инвестировать в американскую экономику.