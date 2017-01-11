В Египте обнаружено более 10 древних захоронений

Шведские археологи раскопали 12 древних захоронений близ египетского города Асуан, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.
По мнению ученых, эти захоронения, найденные в 65 км к северу от Асуана, предназначались для людей и животных.
Эти объекты использовались почти 3,5 тыс. лет назад - во времена правления фараонов Тутмоса III и Аменхотепа II (XVIII династия) в эпоху Нового царства.
В министерстве выразили надежду, что эти находки помогут ученым лучше понять уровень медицины, который существовал в древнем Египте, а также привлекут туристов в страну.
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