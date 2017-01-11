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Дальнее зарубежье 11.01.2017 21:49

В Египте обнаружено более 10 древних захоронений

Шведские археологи раскопали 12 древних захоронений близ египетского города Асуан, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

По мнению ученых, эти захоронения, найденные в 65 км к северу от Асуана, предназначались для людей и животных.

Эти объекты использовались почти 3,5 тыс. лет назад - во времена правления фараонов Тутмоса III и Аменхотепа II (XVIII династия) в эпоху Нового царства.

В министерстве выразили надежду, что эти находки помогут ученым лучше понять уровень медицины, который существовал в древнем Египте, а также привлекут туристов в страну.

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Тэги: ЕГИПЕТ, АРХЕОЛОГИ, НАХОДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]