В Египте обнаружено более 10 древних захоронений

Шведские археологи раскопали 12 древних захоронений близ египетского города Асуан, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на министерство по делам древностей Египта.

По мнению ученых, эти захоронения, найденные в 65 км к северу от Асуана, предназначались для людей и животных.

Эти объекты использовались почти 3,5 тыс. лет назад - во времена правления фараонов Тутмоса III и Аменхотепа II (XVIII династия) в эпоху Нового царства.

В министерстве выразили надежду, что эти находки помогут ученым лучше понять уровень медицины, который существовал в древнем Египте, а также привлекут туристов в страну.