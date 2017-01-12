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Дальнее зарубежье 12.01.2017 11:01

Индия заставила Amazon прекратить продажу в Канаде ковриков с индийским флагом

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж раскритиковала электронную площадку Amazon за продажу в Канаде половиков с индийским флагом, сообщает ВВС.

С.Сварадж написала в Twitter, что Amazon должна принести "безусловные извинения" и убрать из своего каталога эти "оскорбительные товары".

В противном случае она пригрозила аннулировать индийские визы для сотрудников Amazon.

Коврики, которые продавались на сайте Amazon третьей стороной, исчезли из интернет-магазина в среду. "Товар больше не доступен для продажи на сайте", - подтвердила представитель Amazon.

Интернет-магазин торгует половиками с изображениями флагов разных стран, при этом в Индии осквернение государственного флага наказывается штрафом и тюремным заключением.

В июне Amazon столкнулась с аналогичной проблемой из-за продажи половиков с изображением индуистских богов.

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Тэги: ИНДИЯ, AMAZON, КОВРИКИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]