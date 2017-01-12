Индия заставила Amazon прекратить продажу в Канаде ковриков с индийским флагом

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж раскритиковала электронную площадку Amazon за продажу в Канаде половиков с индийским флагом, сообщает ВВС.
С.Сварадж написала в Twitter, что Amazon должна принести "безусловные извинения" и убрать из своего каталога эти "оскорбительные товары".
В противном случае она пригрозила аннулировать индийские визы для сотрудников Amazon.
Коврики, которые продавались на сайте Amazon третьей стороной, исчезли из интернет-магазина в среду. "Товар больше не доступен для продажи на сайте", - подтвердила представитель Amazon.
Интернет-магазин торгует половиками с изображениями флагов разных стран, при этом в Индии осквернение государственного флага наказывается штрафом и тюремным заключением.
В июне Amazon столкнулась с аналогичной проблемой из-за продажи половиков с изображением индуистских богов.
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