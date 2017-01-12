Эксперты международного рейтингового агентства Moody`s отмечают, что стабилизация цен на нефть ослабила давление на экономики и бюджеты государств СНГ, однако прогноз кредитоспособности для региона является "негативным".

Как говорится в обзоре агентства, это обусловлено пониженной экономической активностью, уязвимостью стран с высоким уровнем долга в иностранной валюте к внешним факторам, а также вероятностью дальнейшей отсрочки проведения структурных реформ, которые могли бы увеличить потенциал роста экономики.

В прошлом году Moody`s предприняло негативные рейтинговые действия в отношении пяти стран СНГ, поскольку снижение цен на нефть оказало давление на кредитоспособность крупных производителей нефти и газа, что, в свою очередь, негативно сказалось на многих других государствах региона.

"Государства СНГ справлялись с последствиями ценового шока на нефтяном рынке с помощью традиционной политики, в том числе, введения плавающих валютных курсов, а также ужесточения бюджетной и кредитно-денежной политики. Это ограничило последствия падения цен на нефть и обеспечило большинству стран возможности для сдержанного улучшения ситуации в экономике в 2017 году", - отметила вице-президент группы суверенных рисков агентства Moody`s Кристин Линдоу.

"Тем не менее, макроэкономический прогноз остается слабым, и понижательные кредитные риски по-прежнему доминируют", - добавила она.

В 2017 году, согласно прогнозу Moody`s, темпы экономического роста во всех девяти странах СНГ, отслеживаемых Moody`s, ускорятся по сравнению с уровнем 2016 года.

Средние темпы экономического подъема в этом году, по оценкам агентства, составят 2% (1% в 2016 году) и ускорятся до 3% в 2018 году.

"Некоторый подъем цен на нефть, вероятно, позволит правительствам государств-экспортеров нефти смягчить бюджетную и монетарную политику", - говорится в обзоре.

ВВП РФ, по прогнозу Moody`s, увеличится на 1% в 2017 году после двух лет рецессии. Это, как ожидается, поддержит весь СНГ, учитывая торговые и финансовые связи между странами региона.

Лишь в Белоруссии, согласно прогнозу Moody`s, в этом году будет вновь отмечено снижение ВВП.

Геополитические конфликты также будут продолжать оказывать давление на экономику СНГ, в основном из-за влияния западных санкций в отношении России и конфликта на востоке Украины, всплеска противостояния между Азербайджаном и Арменией.

Moody`s отслеживает ситуацию в девяти странах СНГ: России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Армении, Киргизии, Узбекистане, Молдавии.