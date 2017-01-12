Не представленные в парламенте оппозиционные политические партии в Киргизии создают "теневое правительство", которое возглавит бывший заместитель главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Марат Иманкулов.
"Сегодня мы намерены подписать меморандум о сотрудничестве и созданию теневого правительства. Теневой кабинет будет преследовать цели предотвращения хаоса и дестабилизации в стране, сохранения межнационального согласия и мира, сотрудничества с президентом, правительством и парламентом страны", - заявил в четверг журналистам лидер партии "Таза Кыргызстан" (Чистый Кыргызстан) Марат Иманкулов.
По его словам, подписать меморандум могут все заинтересованные политические партии и общественные объединения. "Меморандум будет подписан сегодня во второй половине дня во время торжественного мероприятия", - сказал он.
"Мы будем конструктивной оппозицией и намерены оказывать поддержку правительству республики в реализации планов по развитию государства. В первую очередь необходимо искоренить коррупцию. Это позволит увеличить бюджет страны в два-три раза", - добавил М.Иманкулов.
Другой участник пресс-конференции, лидер партии "ЭРК" Турсунбай Бакир уулу, заявил, что, "теневое правительство не намерено совершать антиконституционные действия, все будет осуществляться в рамках закона. У действующей власти есть существенные пробелы как в экономической модели развития, так и в кадровой политике. Мы намерены предложить услуги профессионалов, которые радеют за судьбу государства".
"Мы готовы оказывать законотворческую, экспертно-аналитическую и практическую помощь властям Киргизии на безвозмездной основе", - подчеркнул политик.
Финансирование "теневого правительства" Киргизии будет осуществляться собственными силами, заверили журналистов его представители. По их словам, возглавит "теневой кабинет" М.Иманкулов, его заместителем и главой Министерства иностранных дел станет Т.Бакир уулу.
М.Иманкулов начинал работу в органах государственной безопасности Киргизской ССР в 1986 году. С 2007 по 2010 годы являлся замруководителя Антитеррористического центра государств - участников СНГ. В 2010 году занимал должность секретарь Совета безопасности республики. В 2010-2011 годы - первый заместитель председателя ГКНБ. Имеет звание генерал-майора.
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