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СНГ 12.01.2017 11:46

Киргизская оппозиция решила создать "теневое правительство"

Не представленные в парламенте оппозиционные политические партии в Киргизии создают "теневое правительство", которое возглавит бывший заместитель главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Марат Иманкулов.

"Сегодня мы намерены подписать меморандум о сотрудничестве и созданию теневого правительства. Теневой кабинет будет преследовать цели предотвращения хаоса и дестабилизации в стране, сохранения межнационального согласия и мира, сотрудничества с президентом, правительством и парламентом страны", - заявил в четверг журналистам лидер партии "Таза Кыргызстан" (Чистый Кыргызстан) Марат Иманкулов.

По его словам, подписать меморандум могут все заинтересованные политические партии и общественные объединения. "Меморандум будет подписан сегодня во второй половине дня во время торжественного мероприятия", - сказал он.

"Мы будем конструктивной оппозицией и намерены оказывать поддержку правительству республики в реализации планов по развитию государства. В первую очередь необходимо искоренить коррупцию. Это позволит увеличить бюджет страны в два-три раза", - добавил М.Иманкулов.

Другой участник пресс-конференции, лидер партии "ЭРК" Турсунбай Бакир уулу, заявил, что, "теневое правительство не намерено совершать антиконституционные действия, все будет осуществляться в рамках закона. У действующей власти есть существенные пробелы как в экономической модели развития, так и в кадровой политике. Мы намерены предложить услуги профессионалов, которые радеют за судьбу государства".

"Мы готовы оказывать законотворческую, экспертно-аналитическую и практическую помощь властям Киргизии на безвозмездной основе", - подчеркнул политик.

Финансирование "теневого правительства" Киргизии будет осуществляться собственными силами, заверили журналистов его представители. По их словам, возглавит "теневой кабинет" М.Иманкулов, его заместителем и главой Министерства иностранных дел станет Т.Бакир уулу.

М.Иманкулов начинал работу в органах государственной безопасности Киргизской ССР в 1986 году. С 2007 по 2010 годы являлся замруководителя Антитеррористического центра государств - участников СНГ. В 2010 году занимал должность секретарь Совета безопасности республики. В 2010-2011 годы - первый заместитель председателя ГКНБ. Имеет звание генерал-майора.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ОППОЗИЦИЯ, "ПРАВИТЕЛЬСТВО"


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