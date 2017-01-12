В НАТО считают приоритетом борьбу против хакеров, считают неприемлемым вмешательство извне в выборы - Столтенберг

Противостояние хакерским атакам - один из приоритетов НАТО, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Кибербезопасность - важнейший наш приоритет", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что "видел сообщения о хакерских атаках на союзников по НАТО".

По его словам "попытки (посредством таких атак - ИФ) повлиять на результаты выборов совершенно недопустимы".