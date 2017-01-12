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Дальнее зарубежье 12.01.2017 16:44

В НАТО считают приоритетом борьбу против хакеров, считают неприемлемым вмешательство извне в выборы - Столтенберг

Противостояние хакерским атакам - один из приоритетов НАТО, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Кибербезопасность - важнейший наш приоритет", - сказал он журналистам в Брюсселе.

Й.Столтенберг подчеркнул, что "видел сообщения о хакерских атаках на союзников по НАТО".

По его словам "попытки (посредством таких атак - ИФ) повлиять на результаты выборов совершенно недопустимы".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]