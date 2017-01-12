Правительство Азербайджана увеличило до 30 дней сроки госрегистрации грантового соглашения

Правительство Азербайджана внесло поправки в «Правила регистрации грантовых соглашений», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.

Данные изменения направлены для обеспечения применения с 1 января 2017 года принципа "единого окна" по процедурам выдачи грантов со стороны иностранных доноров местным некоммерческим структурам и физическим лицам.

Согласно изменениям, срок предоставления для госрегистрации грантового соглашения в регистрационный орган увеличен с 15 дней до 30.

Кроме того, донор должен представить в органы регистрации в течении 7 дней (в настоящее время 3 дня) соответствующие сведения, если грант выделяется из средств госбюджета.

Согласно изменениям, госорган, занимающийся регистрацией гранта, теперь будет проверять предоставления местным НПО или филиалом (представительством) иностранного НПО финансовой отчетности в Минфин Азербайджана.

Помимо этого, госорган, занимающийся регистрацией гранта, может отказать в этом процессе, если ТЭО гранта, выдаваемого со стороны иностранного донора, признано нецелесообразным или же если отсутствует соответствующее заключение о финансово-экономической целесообразности гранта. По условиям в ряде случаев на гранты, выдаваемые иностранными донорами, нужно заключение Минфина Азербайджана о финансово-экономической целесообразности получения средств.

Согласно поправкам, в случае выявления госорганом, осуществляющим регистрацию гранта, недостатков в документах, документы должны быть возвращены получателю гранта и на их устранение предоставляется 10 рабочих дней (в настоящее время 5 дней).

Как сообщалось ранее, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева с 1 января 2017 года, координатором по процедуре выдачи грантов зарубежными донорами коммерческим структурам по принципу "единого окна" является Министерство экономики Азербайджана, религиозным организациям – Госкомитет по работе с религиозными структурами, прочим некоммерческим организациям и физическим лицам – Министерство юстиции.

Ф.Исазаде