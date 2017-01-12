Правительство Азербайджана увеличило до 30 дней сроки госрегистрации грантового соглашения

Правительство Азербайджана внесло поправки в «Правила регистрации грантовых соглашений», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Кабмине.
Данные изменения направлены для обеспечения применения с 1 января 2017 года принципа "единого окна" по процедурам выдачи грантов со стороны иностранных доноров местным некоммерческим структурам и физическим лицам.
Согласно изменениям, срок предоставления для госрегистрации грантового соглашения в регистрационный орган увеличен с 15 дней до 30.
Кроме того, донор должен представить в органы регистрации в течении 7 дней (в настоящее время 3 дня) соответствующие сведения, если грант выделяется из средств госбюджета.
Согласно изменениям, госорган, занимающийся регистрацией гранта, теперь будет проверять предоставления местным НПО или филиалом (представительством) иностранного НПО финансовой отчетности в Минфин Азербайджана.
Помимо этого, госорган, занимающийся регистрацией гранта, может отказать в этом процессе, если ТЭО гранта, выдаваемого со стороны иностранного донора, признано нецелесообразным или же если отсутствует соответствующее заключение о финансово-экономической целесообразности гранта. По условиям в ряде случаев на гранты, выдаваемые иностранными донорами, нужно заключение Минфина Азербайджана о финансово-экономической целесообразности получения средств.
Согласно поправкам, в случае выявления госорганом, осуществляющим регистрацию гранта, недостатков в документах, документы должны быть возвращены получателю гранта и на их устранение предоставляется 10 рабочих дней (в настоящее время 5 дней).
Как сообщалось ранее, согласно указу президента Азербайджана Ильхама Алиева с 1 января 2017 года, координатором по процедуре выдачи грантов зарубежными донорами коммерческим структурам по принципу "единого окна" является Министерство экономики Азербайджана, религиозным организациям – Госкомитет по работе с религиозными структурами, прочим некоммерческим организациям и физическим лицам – Министерство юстиции.
Ф.Исазаде
Президент Азербайджана утвердил закон о частичной налоговой амнистии
Курс маната к доллару за "завтра" определен в 1,7867 AZN/$1
Нефть дорожает в четверг, цена Brent выросла до $55,8 за баррель
Президент Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа
Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна
Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
11 жителей Украины скончались за сутки от переохлаждения - Минздрав
ЕС должен выступать единым фронтом на переговорах по Brexit, уверена Меркель
Иордания запрашивает у спонсоров более $7,5 млрд на следующие три года для помощи сирийским беженцам
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов