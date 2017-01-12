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Дальнее зарубежье 12.01.2017 16:28

В Германии одобрен законопроект о равенстве зарплат мужчин и женщин

Правительство Германии одобрило законопроект о равенстве зарплат мужчин и женщин, крупные компании будут обязаны проводить регулярные проверки на соответствие этому закону, сообщает Deutsche Welle.

Как заявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Мануэла Швезиг, нельзя более довольствоваться положением вещей, при котором женщины зарабатывают на 21% меньше мужчин, выполняя аналогичную работу. Конституция требует равноправия между мужчинами и женщинами - подобное равноправие должно быть восстановлено и при начислении зарплат, сказала она.

В соответствии с новым законопроектом, сотрудники компаний, штат которых превышает 200 человек, получат право знать размер зарплаты коллег противоположного пола, которые занимают аналогичную должность. Организации с количеством сотрудников более 500 человек обязаны будут сообщать о шагах по выравниванию зарплат мужчин и женщин. Крупные фирмы должны будут регулярно проверять, сохраняется ли принцип равенства зарплат у сотрудников.

Одобренный правительством законопроект должен теперь поступить на рассмотрение в Бундестаг.

Обеспечение равенства зарплат мужчин и женщин было одним из пунктов коалиционного соглашения, подписанного блоком консервативных партий ХДС/ХСС и СДПГ после прошлых выборов в парламент. Однако партнерам по правящей в ФРГ коалиции понадобилось несколько лет, чтобы договориться по этому вопросу.

Новый законопроект вызывал недовольство работодателей, зато его приветствовали немецкие профсоюзы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ, ЗАРПЛАТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]