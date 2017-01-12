В Германии одобрен законопроект о равенстве зарплат мужчин и женщин

Правительство Германии одобрило законопроект о равенстве зарплат мужчин и женщин, крупные компании будут обязаны проводить регулярные проверки на соответствие этому закону, сообщает Deutsche Welle.

Как заявила министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи Мануэла Швезиг, нельзя более довольствоваться положением вещей, при котором женщины зарабатывают на 21% меньше мужчин, выполняя аналогичную работу. Конституция требует равноправия между мужчинами и женщинами - подобное равноправие должно быть восстановлено и при начислении зарплат, сказала она.

В соответствии с новым законопроектом, сотрудники компаний, штат которых превышает 200 человек, получат право знать размер зарплаты коллег противоположного пола, которые занимают аналогичную должность. Организации с количеством сотрудников более 500 человек обязаны будут сообщать о шагах по выравниванию зарплат мужчин и женщин. Крупные фирмы должны будут регулярно проверять, сохраняется ли принцип равенства зарплат у сотрудников.

Одобренный правительством законопроект должен теперь поступить на рассмотрение в Бундестаг.

Обеспечение равенства зарплат мужчин и женщин было одним из пунктов коалиционного соглашения, подписанного блоком консервативных партий ХДС/ХСС и СДПГ после прошлых выборов в парламент. Однако партнерам по правящей в ФРГ коалиции понадобилось несколько лет, чтобы договориться по этому вопросу.

Новый законопроект вызывал недовольство работодателей, зато его приветствовали немецкие профсоюзы.