Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7742 EUR   1.8809 RUR   0.0297 GBR   2.1656 TRY   0.4574

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.25 Brent   55.10

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

СНГ 12.01.2017 19:42

11 жителей Украины скончались за сутки от переохлаждения - Минздрав

На Украине за неделю от обморожений и переохлаждений умерли 40 человек, в том числе 11 человек только за прошедшие сутки, сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко.

"По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились в учреждения здравоохранения за помощью, из них госпитализированы 753 лица. И, к сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев по состоянию на сегодня. Вчера это было 29 человек", - сказала Т.Тимошенко на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, причиной летальных случаев часто было употребление алкоголя. Также есть проблема со своевременным приездом "скорых" в отдаленные местности.

Т.Тимошенко отметила, что в группе риска - беременные женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, пациенты на гемодиализе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, МОРОЗЫ, МИНЗДРАВ, ЖЕРТВЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]