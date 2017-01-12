11 жителей Украины скончались за сутки от переохлаждения - Минздрав

На Украине за неделю от обморожений и переохлаждений умерли 40 человек, в том числе 11 человек только за прошедшие сутки, сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко.

"По состоянию на сегодняшнее утро 869 человек обратились в учреждения здравоохранения за помощью, из них госпитализированы 753 лица. И, к сожалению, мы имеем 40 смертельных случаев по состоянию на сегодня. Вчера это было 29 человек", - сказала Т.Тимошенко на брифинге в Киеве в четверг.

По ее словам, причиной летальных случаев часто было употребление алкоголя. Также есть проблема со своевременным приездом "скорых" в отдаленные местности.

Т.Тимошенко отметила, что в группе риска - беременные женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью, пациенты на гемодиализе.