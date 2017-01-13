Розничная цена на бензин марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась до 1,05 манат за 1 литр

Розничная цена на автомобильный бензин марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась с 0,95 манат до 1,05 манат за 1 литр.
Новая розничная цена применяется с 13 января.
«Рост цены на бензин марки «Premium Euro-95» связан с тем, что он импортируется и сильно зависит от курсовых изменений», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.
Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года. Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.
Объемы продаж бензина Premium Euro-95 на внутреннем рынке Азербайджана не превышают 25 тыс. тонн в год.
А.Азизов
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 50 раз - Минобороны Азербайджана
Власти США обвинили Fiat Chrysler в занижении показателей выхлопов, акции компании рухнули на 18%
Соглашение по Кипру близко к заключению, но ряд вопросов остаются открытыми - генсек ООН
Президент Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа
Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна
Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Чтобы закрыть Китаю доступ к островам в Южно-Китайском море, США придется начать войну - СМИ
Таджикистан и Франция будут сотрудничать в сфере снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций
Глава Узбекистана направил соболезнования президенту ОАЭ в связи с гибелью дипломатов в афганском Кандагаре
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов