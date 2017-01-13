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ТЭК 13.01.2017 09:00

Розничная цена на бензин марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась до 1,05 манат за 1 литр

Розничная цена на автомобильный бензин марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась с 0,95 манат до 1,05 манат за 1 литр.

Новая розничная цена применяется с 13 января.

«Рост цены на бензин марки «Premium Euro-95» связан с тем, что он импортируется и сильно зависит от курсовых изменений», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года. Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.

Объемы продаж бензина Premium Euro-95 на внутреннем рынке Азербайджана не превышают 25 тыс. тонн в год.

А.Азизов

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Тэги: БЕНЗИН, ЦЕНА, ПОВЫШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]