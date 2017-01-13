Розничная цена на бензин марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась до 1,05 манат за 1 литр

Розничная цена на автомобильный бензин марки «Premium Euro-95» в Азербайджане повысилась с 0,95 манат до 1,05 манат за 1 литр.

Новая розничная цена применяется с 13 января.

«Рост цены на бензин марки «Premium Euro-95» связан с тем, что он импортируется и сильно зависит от курсовых изменений», - сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтяном рынке.

Как сообщалось, импорт в Азербайджан автомобильного бензина марок «Premium Euro-95» и «Super Euro-98» начался с 1 апреля 2014 года. Цены на эти виды бензина определяются со стороны оптового поставщика бензина.

Объемы продаж бензина Premium Euro-95 на внутреннем рынке Азербайджана не превышают 25 тыс. тонн в год.

А.Азизов